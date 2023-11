agrandissement ou habillage

bonjour, je souhaite vendre au plus tard dans 2 ans ma maison de Montpellier et j'essaie de la valoriser. J'ai un peu d'espace à l'arrière donc ma question : est-ce qu'un agrandissement de maison à l'horizontal reviendrait plus cher que la construction d'une véranda un peu stylée ou qu'un habillage de la maison ?